شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يحفز مخلوف.. وأشعة على قدم صادق وفوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، اجتماعًا مع محمد مخلوف محور ارتكاز الفريق، وذلك على هامش مران الدراويش الذى أقيم اليوم الأحد على ملعب ”عبد الرحمن أنوس“.

ويسعى مدرب الدراويش وجهازه المعاون لعقد اجتماعات تحفيزية مستمرة مع اللاعبين سعيًا لتحفيزهم على التألق وهو ما يصب فى صالح الفريق وينعكس بشكل إيجابي على النتائج.

فى سياق آخر غاب محمد صادق ومحمد فوزى لاعبا الفريق عن المران فى ظل تعرضهما للإصابة، حيث يخضع هذا الثنائى للأشعة مساء اليوم لتحديد موقفهما بشكل نهائى من اللحاق بمباراة سموحة من عدمها.

وتعرض محمد صادق فى صادق خلال تقسيمة الأمس لشد فى العضلة فى الخلفية بينما يعانى محمد فوزى من كدمة بالركبة.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه سموحة مساء الخميس القادم بالإسكندرية، لحساب الجولة الإفتتاحية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية فى التى تنطلق فى نسختها الأولى بمشاركة المحليين.