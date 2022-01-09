شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى ينتظم فى معسكر المصري غداً بعد الحصول على مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل أبو زيد، وكيل عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، أن أزمة اللاعب مع الفريق البورسعيدى تم تسويتها مع اللجنة المكلفة بإدارة النادى. وقال أبو زيد فى تصريحات لليوم السابع، إن عمرو مرعى سينتظم غدا، الاثنين، فى معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لخوض منافسات كأس رابطة الأندية.

وكان حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة المصرى، قد أعلن انتهاء أزمة عمرو مرعي مهاجم الفريق، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه عقد جلسة مع اللاعب وتم دفع المستحقات المتأخرة وكان له مليون جنيه، وكل اللاعبين حصلوا على دفعة أولى 25%.

وكان نبيل أبو زيد وكيل، أعمال عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، قد أكد قبل حل الازمة أن اللاعب يقترب من فسخ تعاقده مع النادى المصرى بعد تأخير دفع مستحقاته لـ 3 أشهر ماضية ويريد فسخ تعاقده وسيصبح لاعبا حرا، وهناك 4 أندية ترغب في ضم عمرو مرعي ضمن الـ7 مراكز الأولى في الدوري.

وتعاقد عمرو مرعي مع المصري لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون، وسجل عمرو مرعي هدفين في 5 مباريات خلال 321 دقيقة بالدوري الموسم الجاري.