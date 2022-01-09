مصدر لمصراوي: إصابة البنا وطه بفيروس كورونا قبل بداية مشوارهما بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر، مساء اليوم الأحد، أن نتائج الفحوصات الطبية، اثبتت إصابة الحكمان محمود البنا وحسام طه. بفيروس كورونا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عينة البنا الخاصة بفيروس كوورنا، جاءت إيجابية، حيث كان مقرر أن يتواجد كحكم رابع لمباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وكان من المقرر أن يظهر المساعد الدولي أحمد حسام طه في مباراة حامل اللقب الجزائر، أمام سيراليون، حيث يظهر في غرفة حكم الفيديو المساعد، بجانب محمود البنا، إضافة إلى مشاركة أيمن عمر كحكم رابع في مباراة جزر القمر والجابون.

وأتت تعيينات الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية كما يلي:

مباراة الافتتاح

محمود البنا (حكم رابع)

إثيوبيا والرأس الأخضر

محمود عاشور VAR

محمود أبو الرجال AVAR

الجزائر سيراليون

محمود البنا VAR

أحمد حسام طه AVAR

جزر القمر و الجابون

أمين عمر حكم رابع

محمود عاشور VAR

محمود أبو الرجال AVAR