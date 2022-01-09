الخليج 365 يكشف موقف اللاعبين المصابين بكورونا في الأهلي من مباراة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء مسحات طبية جديدة لـ 8 لاعبين ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي قد أعلن عن إصابة الخماسي بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني ،وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضعوا لها إيجابية، بجانب خضوع ثلاث أخرين لمسحات طبية للتأكد من حالتهم وهم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعه ومحمد فخري.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن الثمانية لاعبين بيرسي تاو لويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعه ومحمد فخري سوف يخضعون لمسحات طبية جديدة خلال ساعات لمتابعة حالتهم.

وأضاف:" من الوارد أن يكون بعض هؤلاء اللاعبين أو كلهم أو جزء منهم متواجد في مباراة الجونة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة".

وأوضح:" لم نطلب تأجيل مواجهة الجونة حتي الأن بسبب إصابات كورونا ونتابع حالات لاعبينا، بعضهم بحالات جيدة وسوف تحسم المسحة الجديدة موقفهم".