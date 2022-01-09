الامارات | سيباستيان لوب يظفر بالمرحلة السابعة ويحيي آمال «البحرين ريد إكستريم» بالفوز برالي داكار

شكرا لقرائتكم خبر عن سيباستيان لوب يظفر بالمرحلة السابعة ويحيي آمال «البحرين ريد إكستريم» بالفوز برالي داكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز سيباستيان لوب اليوم الأحد بمرحلة رالي داكار السابعة وأحيا بذلك آمال فريق البحرين ريد إكستريم بالفوز وللمرة الأولى بلقب رالي داكار.

وقاد بطل العالم للراليات تسع مرات خلال المرحلة التي امتدت لمسافة 402 كم من الرياض إلى الدوادمي سيارة فريق البحرين ريد إكستريم (برودرايف هانتر) واجتاز المسافة متقدما بفارق 5 دقائق و 26 ثانية عن ناصر العطية ليحقق المركز الثاني للترتيب العام للرالي.

وأدت نتيجة لوب إلى تقليص تصدر القطري للرالي إلى 44 دقيقة و 59 ثانية، وبينما لا تزال الفجوة كبيرة، قدم لوب ومساعده فابيان لوركين تذكيراً قوياً بأن معركة المنافسة قد تستمر حتى نهاية يوم الجمعة في جدة، وهي خمس مراحل مسافتها 1567 كم.

وحقق الثنائي الفرنسي لوب ولوركين الفوز الثالث لفريق البحرين ريد إكستريم خلال سبع مراحل والفوز الثاني بلقب رالي داكار. في يوم سجل فيه زملاؤه أورلاندو تيرانوفا وداني أوليفيراس بسيارة برودرايف هانتر أخرى أسرع وقت للصعود إلى المركز السادس مرة أخرى.



واختتم ناني روما وأليكس هارو يوماً جيداً لفريق البحرين ريد إكستريم، ليحرزا تاسع أفضل زمن في المرحلة السابعة مع استئناف انطلاق رالي داكار الرابع والأربعين بعد يوم الراحة في الرياض.

وقال لوب الذي انفتحت بوابة العجلة الاحتياطية لسيارته في المرحلة "انتهى نصف الرالي فقط لكننا حاولنا الضغط بقوة اليوم على الرغم من أننا كنا غير محظوظين قليلاً قرب نهاية المرحلة مع مشكلة عندما توقفت السيارة. كنا بطيئين للغاية في النهاية وكان بإمكاننا أن نسير بشكل أسرع".

وأنهى روما المرحلة قائلاً "لم يكن يوماً سيئاً على الإطلاق، ولكن ما كان صعباً هو عندما تجاوزتنا احدى سيارات الباغي وأثارت حمولة من الغبار والحصى في جميع أنحاء الطريق. لذلك لم يكن التنقل سهلاً على الإطلاق بالنسبة لنا".

دبي - الإمارات اليوم

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