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الامارات | كأس أمم إفريقيا: برنامج يومي الأحد والاثنين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي برنامج مباريات يومي الأحد الاثنين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرّرة في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022 (بتوقيت  الإمارات وغرينيتش +4):


الأحد:
المجموعة الأولى:

الكاميرون - بوركينا فاسو (الثامنة بتوقيت الإمارات).
إثيوبيا - الرأس الأخضر (11 بتوقيت الإمارات).

 الإثنين
المجموعة الثانية:
السنغال - زمبابوي (الخامسة بتوقيت الإمارات اليوم).
غينيا - ملاوي (الثامنة بتوقيت الإمارات).
المجموعة الثالثة:
المغرب - غانا (الثامنة بتوقيت الإمارات).
جزر القمر - الغابون (11 بتوقيت الإمارات).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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