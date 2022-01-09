الامارات | كأس أمم إفريقيا: برنامج يومي الأحد والاثنين

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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أمم إفريقيا: برنامج يومي الأحد والاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي برنامج مباريات يومي الأحد الاثنين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرّرة في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022 (بتوقيت الإمارات وغرينيتش +4):
الأحد:
المجموعة الأولى:
الكاميرون - بوركينا فاسو (الثامنة بتوقيت الإمارات).
إثيوبيا - الرأس الأخضر (11 بتوقيت الإمارات).
الإثنين
المجموعة الثانية:
السنغال - زمبابوي (الخامسة بتوقيت الإمارات اليوم).
غينيا - ملاوي (الثامنة بتوقيت الإمارات).
المجموعة الثالثة:
المغرب - غانا (الثامنة بتوقيت الإمارات).
جزر القمر - الغابون (11 بتوقيت الإمارات).
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