الامارات | اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي اليوم الأحد أنه بعد الإطلاع على الدستور والقوانين وعلى المذكرة الصادرة من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية والتظلم المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي ضد قرار إعلان نتيجة الانتخابات ، تم اعتماد فوز العامري فاروق محمد عبدالحميد العامري بمقعد نائب الرئيس بالتزكية لحصوله على أكثر من 25% من عدد الأصوات الصحيحة".

وأضاف أنه بتلك النتيجة يتشكل مجلس إدارة الاهلي في الدورة الانتخابية 2021-2025 من محمود الخطيب رئيساً والعامري فاروق في منصب نائب الرئيس وخالد مرتجي في أمانة الصندوق ومعه أعضاء فوق السن كل من محمد الدماطي وحسام غالي ومحمد سراج الدين وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد شوقي ومهند مجدي وعضوين تحت السن محمد الجارحي ومي عاطف .

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