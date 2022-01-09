الامارات | حارس المنتخب السعودي بقميص الهلال لثلاث سنوات وبراتب ضخم

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المنتخب السعودي بقميص الهلال لثلاث سنوات وبراتب ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي اليوم تعاقده مع حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل نحو 21 مليون ريال، بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة، إذ ينتهي عقده مع أهلي جدة في نهاية الموسم الجاري. وأوضح الهلال عبر حسابه بموقع "تويتر" أن مجلس إدارة النادي وقع عقدًا مع العويس (30 عاما) يمتد حتى عام 2025.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن العويس سيتقاضى راتبا كبيرا يصل إلى 7 ملايين ريال عن الموسم الواحد. وأبرم الهلال ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده في وقت سابق مع سعود عبدالحميد مدافع الاتحاد في صفقة انتقال حر أيضا. يُذكر أن العويس بدأ مسيرته في نادي الشباب قبل أن ينتقل إلى الأهلي في 2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news