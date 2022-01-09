الامارات | شاهد فرحة جنونية لمدرب بورتو البرتغالي بعد تسجيل نجله هدف الفوز في الدقيقة 89 (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة جنونية لمدرب بورتو البرتغالي بعد تسجيل نجله هدف الفوز في الدقيقة 89 (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة فريق بورتو البرتغالي ضد إيستوريل في الدوري المحلي أمس، لحظة فارقة ومثيرة حين تمكن فرانسيسكو كونسيساو، وهو نجل النجم البارز السابق لمنتخب البرتغال سيرجيو كونسيساو، والمدرب الحالي لفريق بورتو، من تسجيل هدف "قاتل" في الدقيقة 89، حافظ به لبورتو على صدارة الدوري.

وتمكن فرانسيسكو (19 سنة) من تسجيل الهدف وسط غفلة من دفاع إيستوريل، وكان خاتمة لـ"ريمونتادا" قام بها بورتو وقلب بها النتيجة، من خسارة 0-2 إلى فوز 3-2. وكان المثير في الأمر أن المدرب دفع بنجله في الدقيقة 86، فرد له الجميل بهدف سيبقى تاريخيا بالنسبة لعائلة كونسيساو.

ومباشرة بعد هدف الفوز، ذهب فرانسيسكو إلى والده، واحتفل معه بطريقة جنونية، وهو ما اعتبرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطة كروية عائلية ومميزة للغاية. وتلقى بورتو هدفين في الشوط الاول من لاعبي إيستوريل، أرثور وأندريه فرانكو، ثم قلص الفارق لبورتو، الايراني مهدي طارمي ولويس دياز، قبل أن يسجل فرانسيسكو كونسيساو هدف الفوز في الدقيقة 89. وبهذا الفوز تمكن بورتو من الحفاظ على فارق 3 نقاط مع وصيفه، سبورتينغ لشبونة.

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