الامارات | النصر يبحث الثأر من الوحدة وإيقاف مسلسل النتائج السلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبحث الثأر من الوحدة وإيقاف مسلسل النتائج السلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق النصر عن إيقاف مسلسل النتائج السلبية التي تعرض لها مؤخراً عندما يستضيف الوحدة اليوم في ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين بالمباراة التي تقام في استاد آل مكتوم عند الساعة 19:30 مساءً، وفيها يبحث الفريق عن طوق النجاة قبل فترة التوقف والذي من المتوقع أن تشهد تغييرات كثيرة في صفوف الفريق.

وفي المقابل يسعى الوحدة لاستعادة المركز الثاني واستغلال هدية الشارقة أمس عندما فاز على العين (المتصدر) بعد أن ألحق به أول خسارة في الموسم، حيث صعد الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يقف الوحدة عند النقطة 21.

وألتقى الفريقين منذ 4 أيام في أبوظبي ونجح الوحدة في إقصاء النصر من بطولة كأس رابطة المحترفين بعد أن فاز عليه بهدفين دون مقابل، والذي كان قد وصل فيها العميد إلى المباراة النهائية أخر موسمين توج في إحداها وخسر الثانية، كما ودع النصر بطولة كأس رئيس الدولة أمام العين في استاد آل مكتوم وهو ما يعني أن الفريق يعيش فترة صعبة يبحث عن نهايتها بتحقيق الفوز اليوم على فريق الوحدة واستعادة الطريق الصحيح.

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