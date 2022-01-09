الامارات | دعاية منتخب مصر لكأس إفريقيا.. ضحك متواصل بدون محمد صلاح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن دعاية منتخب مصر لكأس إفريقيا.. ضحك متواصل بدون محمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتجت شركة اتصالات مصرية مجموعة من الإعلانات الدعائية لها عن طريق حث الجمهور على تشجيع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بتواجد عدد من نجوم المنتخب المصري الأساسيين مثل لاعب اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، وأحمد فتوح ومحمد الونش، وجاءت الدعاية الإعلانية لشركة "اورانج للاتصالات" تحت عنوان "قافشين في الثامنة هاتوهالنا".

وتدور قصة الإعلانات حول الحرص على اللاعبين من أي إجهاد أو أكل غير صحي وفي إحدى الإعلانات تم منع أحمد حجازي من دخول السينما حفلة الساعة 10 مساء، وغيرها من المواقف التي لاقت صدى كبير في الشارع الرياضي المصري والعربي.

وغاب عن هذه الإعلانات قائد منتخب مصر محمد صلاح، المرتبط بالتأكيد بعقود إعلانية كثيرة تمنعه من التواجد في أي إعلان لشركة أخرى، ويخوض منتخب مصر البطولة الإفريقية ويبدأ مبارياته يوم الثلاثاء المقبل بلقاء منتخب نيجيريا في بداية مباريات المجموعة الرابعة التي تضم السودان وغينيا بيساو إلى جانب المنتخبين.

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