شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. النسخة الأصلية من كأس أمم أفريقيا مصنوعة من الفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الكاميرون منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تبدأ اليوم وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا من بينها مصر التى تبدأ منافساتها بعد غد الثلاثاء.

وتٌعد مصر أول دولة رفعت الكأس فى نسخة 1957، وهى النسخة الأولى للبطولة، وكانت وقتها تسمى الجمهورية العربية المتحدة، وتوالت تتويجات الفراعنة بعد ذلك حتى وصل رصيد مصر 7 كؤوس آخرها عام 2010، واحتفظت غانا بالكأس بشكل دائم بعد فوزها ثلاث مرات أعوام 1963، 1965 و 1978.

الكأس الأصلية لأمم أفريقيا مصنوعة من الفضة، ويرجع تصميمها إلى عبد العزيز عبد الله سالم، وكان المسئول عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام واحد فقط من 1957 حتى 1958 .

كما يٌعد سالم هو أول رئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقدم الكأس من الفضة، وكانت تشبه فى شكلها كأس الاتحاد الإنجليزى.