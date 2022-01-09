شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا.. كيروش يحلم باقتحام القائمة الذهبية مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر باقتحام قائمة الذهب مع الفراعنة فى بطولة كأس الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.

ويأمل البرتغالى كارلوس كيروش أن يكون المدرب السادس فى تاريخ الفراعنة الذى يتوج بلقب أمم أفريقيا، بعدما نجح 5 مدربين سابقين فى قيادة المنتخب لإحراز اللقب 7 مرات.

ويعتلى الفراعنة قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الأفريقية والتى تضم 14 منتخبا، بعدما نجحت فى التتويج بـ7 ألقاب، متفوقا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون صاحب الـ5 ألقاب.

ونجح 5 مدربين في التتويج بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطنى، 3 مدربين مصريين بجانب مدربين أجانب، ويتقدمهم حسن شحاتة الذى توج باللقب ثلاث بطولات.

ونستعرض قائمة المدربين الذين توجوا باللقب مع منتخب مصر فى التقرير التالى..

المصرى مراد فهمى عام 1957

المجرى بال تيتكوش 1959

الإنجليزى مايك سميث 1986

المصرى محمود الجوهرى 1998

المصرى حسن شحاتة 2006، 2008، 2010