شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب، ووقع عبد الشافى على عقود التجديد للزمالك في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة فى الفريق الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على تويتر صورا من توقيع اللاعب على عقود التجديد، وعلقت عليها: "محمد عبدالشافي مستمر مع الزمالك لموسمين قادمين. Bow and arrow✍???? "

وفى سياق متصل، وافق محمد عبد الشافى على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقد، فى ظل حرص إدارة الزمالك على الاحتفاظ بعبد الشافي لأطول فترة ممكن لما يقدمه من دور فني داخل الفريق ودور معنوي خارج الفريق، حيث يعتبر عبد الشافي من أكثر لاعبي الزمالك التزاما داخل وخارج الملعب.

وأبدى عبد الشافى ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، لاسيما أن تعاقد اللاعب سينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.