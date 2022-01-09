شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غياب باهر المحمدى وأحمد مدبولى عن مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى غياب الدولى باهر المحمدى مدافع الفريق، بعد حصوله على إذن مسبق من قبل أعضاء الجهاز الفنى للدراويش.

وفى السياق ذاته، غاب أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق عن المران لشعوره ببعض الآلام فى الأسنان، وفضل الجهاز الطبي بقيادة مجدى الباز حصوله على راحة لحين اكتمال شفائه.

يأتى هذا فى الوقت الذى واصل فيه محمود عبد الله جناح الفريق الشاب تدريباته التأهيلية المكثفة تحت إشراف الجهاز الطبى، واكتفى اللاعب بتدريبات خفيفة خارج الخطوط ضمن برنامجه التأهيلى.

ويستعد الإسماعيلى للمشاركة ببطولة كأس رابطة الأندية والتى تنطلق بمشاركة اللاعبين المحليين فى ظل إيقاف مسابقة الدورى المحلى بسبب إرتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

ويحل الدراويش ضيفا على سموحه مساء الخميس القادم بالإسكندرية لحساب الجولة الإفتتاحية من عمر بطولة كأس الرابطة.