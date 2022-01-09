شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يكتفى بالتدريب فى الجيم واستمرار إراحة شيكابالا لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادى، على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب النادى، فى إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

ولم يشارك طارق حامد فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية، فيما حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على راحة لليوم الثالث على التوالى بسبب إصابته بأعراض كورونا.

فيما حصل إسلام جابر لاعب الوسط على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، لإصابته بنزلة برد، لاسيما أن اللاعب خاض تدريباته أمس السبت.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش"، وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري.