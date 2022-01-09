شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أحمد رفعت خارج حسابات الأهلى.. وبدر بانون مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مسئولي النادى الأهلى لم يدخلوا فى مفاوضات مع أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، بالإضافة إلى أنه ليس هناك نية لديهم للتفريط فى بدر بانون.

وكتب شوبير عبر صفحته بموقع تويتر، "لا صحة على الإطلاق لمفاوضات الأهلي مع أحمد رفعت، ولا نية لدى الأهلي للتفريط فى بدر بانون".

كان أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، قرر مقاضاة النادي المصري، بعد تسريب فيديو لجلسة مفاوضات مع اللاعب، من أجل تجديد تعاقده قبل انتقاله إلى فيوتشر، فى بداية الموسم الجاري، دون علمه، واتهم رفعت إدارة المصرى بتسريب الفيديو.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالاً هاتفياً بالدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورنا، وتابع طبيب الأهلي مع بانون تطورات إصابته بالفيروس على مدار الأيام الماضية.

وتعافى بانون من إصابته بفيروس كورونا مؤخراً لينضم لمنتخب المغرب في الكاميرون تمهيداً لمشاركاته فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون.