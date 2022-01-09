شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يعسكر بالإمارات استعدادا لبطولة الفجيرة وكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو دخول لاعبى المنتخب فى معسكر خارجى بالإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولتى الفجيرة الدولية ، وكأس العرب ، على أن يقام المعسكر فى الفترة من 25 إلى 31 يناير الجارى.

ويشهد معسكر الإمارات مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول اوروبية وعربية، من بينها مصر، فى إطار استعدا المنتخب المصرى للمشاركة فى البطولتين التى تقام فبراير المقبل.

وفتح مجلس ادارة الاتحاد الباب التقدم لشغل مناصب المدربين بالأجهزة الفنية للمنتخبات، ووضع الاتحاد العديد من الشروط فى المتقدمين أبرزها أن يكون حاصلا على مؤهل عالى وحاصر على الحزام الأسود 3 دان دولى بالإضافة إلى بيان مفصل بالنتائج والميداليات التى حصل عليها كمدرب فى غضون الأعوام الخمسة الأخيرة على المستويات الدولى والمحلى وألا يكون المتقدم قد وقعت عليه أى عقوبات خلال الخمسة أعوام الأخيرة على أن يكون التقديم من خلال الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.