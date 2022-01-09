شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. اجتماع مطول مع موسيمانى وجلسة مع سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا مع لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني خلال الاجتماع على الحديث مع لاعبيه عن الاستعداد لمواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، فى ظل الغيابات التي يشهدها الفريق فى الفترة الحالية.

وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب الحراس فقرات تدريبية متنوعة للثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بشكل منفرد على هامش المران الجماعي.

واختتم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين شهدت حماسا كبيرا من الجميع.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمتابعة كافة الأمور الإدارية اللازمة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة المدير الفني وأعضاء الجهاز في بعض الأمور.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت. وجاءت نتيجة مسحة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة غدا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.