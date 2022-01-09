شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. اجتماع مطول مع موسيمانى وجلسة مع سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر
وحرص موسيماني خلال الاجتماع على الحديث مع لاعبيه عن الاستعداد لمواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، فى ظل الغيابات التي يشهدها الفريق فى الفترة الحالية.
وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.
فيما قاد يانكون ميشيل مدرب الحراس فقرات تدريبية متنوعة للثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بشكل منفرد على هامش المران الجماعي.
واختتم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين شهدت حماسا كبيرا من الجميع.
وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمتابعة كافة الأمور الإدارية اللازمة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة المدير الفني وأعضاء الجهاز في بعض الأمور.
وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت. وجاءت نتيجة مسحة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.
فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة غدا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.
واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.