شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تناقش استعدادات بطولات الأهرامات لرياضات المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو وزارة الشباب والرياضة، اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، لاستعراض الأنشطة ومناقشة الاستعدادات لاستضافة البطولات المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض استعدادات مصر لاستضافة 3 بطولات خلال الفترة من 9 إلى 22 مارس 2022 بالإسكندرية، وهي بطولة الأهرامات الدولية في كرة الهدف، بطولة الأهرامات الدولية لرفع الأثقال"بطولة العالم"، بطولة الأهرامات الدولية للجودو، كما تناول اللقاء دراسة استضافة مصر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين «IBSA» والمقرر عقده فبراير المقبل.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الأونة الأخيرة.

حضر اللقاء رامى عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية واتحاد المكفوفين، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.