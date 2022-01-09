بي إن سبورتس تحسم موقفها من إذاعة مباراة افتتاح أمم أفريقيا على القناة المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا إنها لن تذيع مباراة افتتاح أمم أفريقيا عبر القناة المفتوحة.

وذكرت القناة عبر موقعها الرسمي أن المباراة ستكون متاحة متاحة لمشتركي beIN SPORTS .

وانتشرت بعض التقارير تفيد قرار القناة القطرية بإذاعة مباريات البطولة عبر القناة المفتوحة أسوة ببطولة كأس العرب وكأس العالم وأمم أفريقيا الماضية.

وينطلق في السادسة من مساء اليوم الأحد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في البطولة التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.

ويسبق المباراة بساعة حفل افتتاح البطولة في حضور لفيف من المسئولين عن كرة القدم العالمية والأفريقية.

وينقل حفل الافتتاح والمباراة عبر قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.