منافس الأهلي.. مونتيري يتعادل أمام كويريتارو في الدوري المكسيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استهل مونتيري مشواره في الدوري المكسيكي بالتعادل السلبي أمام كويريتارو، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ومن المنتظر أن يواجه مونتيري نظيره الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ويتأهل الفائز لمواجهة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

ويقود مونتيري حاليا خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي تولى الفراعنة أثناء بطولة أمم أفريقيا في مصر عام 2019، إضافة لوجود عدد من مساعديه أثناء ولايته بمصر ضمن جهاز الفني الحالي.

ويواجه مونتيري يوم 15 يناير الجاري المباراة الثانية في الدوري المكسيتي أمام نيكاكسا، على أن تكون المباراة الثالثة للفريق 23 من الشهر ذاته أمام كروز آزول، قبل مواجهة الأهلي الشهر المقبل.