شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 5 ناشئين لتدريبات الأهلى لمواجهة أزمة غيابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرربيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد خمسة لاعبين من الناشئين بالنادى للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول والتى أقيمت ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة كل من أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.

وعقد موسيماني اجتماعا مع اللاعبين حرص خلاله على الحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى ظل الغيابات التي يشهدها الفريق.

وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.