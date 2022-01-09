اخبار الرياضه

تصعيد 5 ناشئين لتدريبات الأهلى لمواجهة أزمة غيابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 5 ناشئين لتدريبات الأهلى لمواجهة أزمة غيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرربيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد خمسة لاعبين من الناشئين بالنادى للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول والتى أقيمت ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة. 

 

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة كل من أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.

 

وعقد موسيماني اجتماعا مع اللاعبين حرص خلاله على الحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى ظل الغيابات التي يشهدها الفريق. 

 

وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

 

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي. 

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا