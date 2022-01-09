شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن سداد دفعة أولى من المستحقات المتأخرة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، أنه تم سداد دفعة أولى من المستحقات المادية المتأخرة للاعبي الفريق، وقال عمار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سددنا دفعة من المستحقات لجميع اللاعبين، ويتبقى فقط مكافآت الفوز واستحقاقات يناير الجارى.

وأضاف عمار متحدثاً عن اجتماع اللجنة السباعية مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، "وضعنا الخطوط العريضة خلال تلك الجلسة، ومنها توفير الاستقرار الكامل للفريق والجهاز الفني، وكذلك ناقشنا ملف إنشاءات النادي".

وفى الشياق ذاته، يعود التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، لقيادة الفريق البورسعيدى استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، غدا الاثنين، بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها عقب انتهاء الجولة الثامنة من الدوري.

ويخوض المصرى مرانه على فترتين حيث تشتمل الفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل ألفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية قد حضر جانبًا من مران ألفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى أقيم مساء الجمعة على ملعب النادى الاجتماعي.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادى المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز ألفني، وذلك لفرض حالة من انضباط على ألفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.