شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. الونش فرس الرهان فى دفاع الفراعنة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود حمدى الونش، نجم خط دفاع منتخب مصر ونادى الزمالك، بكل قوته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وسط ثقة كبيرة من الجماهير المصرية فى إمكانياته الدفاعية.

وانضم محمود حمدى الونش إلى نادى الزمالك فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2016 وبالتحديد فى شهر أغسطس، قادماً من فريق طلائع الجيش، بعدما لفت تألقه أنظار مسئولى القلعة البيضاء ليثبت أقدامه سريعاً بالتشكيل الأساسى للفريق، ويصبح أحد العناصر المهمة.

وانضم الونش، صاحب الـ 25 عاماً، إلى المنتخب الأول فى مايو 2018، ليبت أقدامه أيضاً مع التشكيل الأساسى للفراعنة فى وقت سريع ويصبح محط ثقة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدري.

الونش 2

الاسم : محمود حمدى محمود حمودة عطية

تاريخ الميلاد :1/6/1996 .

السن :26

مكان الميلاد :بنها .

عدد البطولات : 8

الحالة الاجتماعية : متزوج.

النادى الحالي: الزمالك

المركز: مدافع

الأندية السابقة: طلائع الجيش.

القيمة التسويقية: 2 مليون يورو.

المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام2018