شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى: طموحى الاستمرار مع الإسماعيلى والعودة لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى أنه يدين بالفضل الأكبر فيما وصلت إليه فى مسيرته مع الساحرة المستديرة للقلعة الصفراء، بعدما لعب لصفوفه خمسة مواسم ويتبقى له موسمين فى تعاقدى.

وأضاف فوزى، "انتقالى للإسماعيلى كان بمثابة الحلم بالنسبة لى بإعتباره أحد أكبر الأندية فى الوطن العربى ولديه جماهيرية كبيرة، وأتطلع لاستمرار اللعب بقميصه الكبير وأفضل الشعبية وحب الجماهير عن جمع الأموال، وأرى أن الكرة فى مصر مع احترامى لجميع الأندية تتمثل فى الإسماعيلى والأهلى والزمالك “.

وتابع فوزى، "مصطفى كمال مدرب حراس المرمى سابقًا له فضل فيما وصلت إليه فنيًا خاصة أن الفريق تحت قيادة إيهاب جلال حقق طفرة بمسابقة الدورى العام الموسم الماضى بعدما أصبح أحد أفضل الأندية خلال منافسات الدور الثانى “.

وواصل فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق لم يقم بإشراكى وبالتأكيد تلك وجهة نظر احترمها“.

وبسؤاله عن منتخب مصر قال حارس الدراويش، "شعرت بسعادة كبيرة بعد علمى باختيارى ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ومدربى سيد توفيق أود أن أشكره كثيرًا".

واستكمل تصريحاته قائلا، "المنافسة مع أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان سببا رئيسًا فى إنضمامى لصفوف منتخب مصر وسأقاتل فى الملعب من أجل العودة مجددا بعد نهائيات الكان".

وأضافد حارس الدراويش، "نشعر كلاعبين بالخجل وخيبة الأمل حينما يتعرض الفريق للهزيمة لكننى على ثقة بأن الفريق تحت قيادة الأرجنتينى خوان براون سيتحسن كثيرًا فهو مدرب كبير وقادر على إعادة الفريق لمكانته بين الكبار بشكل تدريجى”.

وأتم حديثه قائلا، "الفريق لا يزال بحاجة للتدعيم بلاعبين جدد بعد ضم الثنائى كارميلو هداف الدورى البوليفي والجامبى سايكو كونتيه ومجلس الإدارة الحالى يقدم أقصى ما لديه لإبرام مزيد من التعاقدات المميزة تسهم فى تطور وتحسن الفريق على الصعيد المحلى والقارى “.

وأضاف، ”انتقالى للإسماعيلى كان بمثابة الحلم بالنسبة لى بإعتباره أحد أكبر الأندية فى الوطن العربى ولديه جماهيرية كبيرة، وأتطلع لإستمرار اللعب بقميصه الكبير وأفضل الشعبية وحب الجماهير عن جمع الأموال، وأرى أن الكرة فى مصر مع احترامى لجميع الأندية تتمثل فى الإسماعيلى والأهلى والزمالك “.

وتابع فوزى : ” مصطفى كمال مدرب حراس المرمى سابقًا له فضل فيما وصلت إليه فنيًا خاصة وأن الفريق تحت قيادة إيهاب جلال حقق طفرة بمسابقة الدورى العام الموسم الماضى بعدما أصبح أحد أفضل الأندية خلال منافسات الدور الثانى “.

وواصل فى تصريحات تليفزيونية : ” طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق لم يقم بإشراكى وبالتأكيد تلك وجهة نظر احترمها “.

وبسؤاله عن منتخب مصر فقد أجاب حارس الدراويش : ” شعرت بسعادة كبيرة بعد علمى بإختيارى ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ومدربى سيد توفيق أود أن أشكره كثيرًا “.

واستكمل تصريحاته : ” المنافسة مع أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان سببا رئيسًا فى إنضمامى لصفوف منتخب مصر وسأقاتل فى الملعب من أجل العودة مجددا بعد نهائيات الكان“.

واستطرد حارس الدراويش : ” نشعر كلاعبين بالخجل وخيبة الأمل حينما يتعرض الفريق للهزيمة لكننى على ثقة بأن الفريق تحت قيادة الأرجنتينى خوان براون سيتحسن كثيرًا فهو مدرب كبير وقادر على إعادة الفريق لمكانته بين الكبار بشكل تدريجى”.

وأتم حديثه : ” الفريق لا يزال فى حاجة للتدعيم بلاعبين جدد بعد ضم الثنائى كارميلو هداف الدورى البوليفي والجامبى سايكو كونتيه ومجلس الإدارة الحالى يقدم أقصى ما لديه لإبرام مزيد من التعاقدات المميزة تسهم فى تطور وتحسن الفريق على الصعيد المحلى والقارى “.