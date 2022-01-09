شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يجتمع باللاعبين والجهاز الفني والإدارى لمواجهة تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، جلسة مع الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر اليوم الأحد.

وحرص أبو عبلة على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.



وجاءت نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.