شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق منصب رئاسة اتحاد الريشة الطائرة لحين البت فى طعن هادية حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الأولمبية اتحاد الريشة الطائر بتعليق نشاط على حسب الله رئيس الاتحاد الذى فاز فى الانتخابات الأخيرة، لحين البت فى الطعن التى تقدمت به منافسته هادية حسنى مؤخرا فى مركز التسوية و التحكيم .

من جهته أكد شهاب يحيى، عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، تحديد يوم 12 يناير الجارى للبت فى الدعوى التى تم رفعها فى مركز التسوية والتحكيم .

ويستضيف استاد القاهرة بطولة الجمهورية العمومى الروحى للريشة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 خلال يومى 11,12 فبراير المقبل .

كما يستضيف أيضا بطولة الجمهورية لفرق العمومي لهذا الموسم يومى 25 و 26 مارس المقبل.

فيما يستضيف استاد القاهرة بطولة كأس اتحاد الريشة الطائرة لـ "البارا بادمينتون" يومى 3 و 4 يونيو المقبلين للموسم المحلى 2021 / 2022 ، كما يستضيف استاد القاهرة بطولة الجمهورية للعمومى للكبار للريشة الطائرة و بطولة الجمهورية تحت 19 سنة يومى 7 ، 8 يناير المقبلين و ذلك للموسم المحلى 2021 / 2022 .

من جانبه، كشف شهاب يحيى، عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، عن التقدم بطلب للاتحاد الدولى للعبة للحصول على موافقة تنظيم بطولة مصر الدولية فى شهر أكتوبر المقبل وإدراجها ضمن الأجندة الدولية.

وقال يحيى فى تصريح لـ"الخليج 365"، حصل اتحاد الريشة الطائرة على موافقة الاتحاد الأفريقى بإقامة البطولة وينتظر موافقة الاتحاد الدولى فقط لتوجيه الدعوة للدول المشاركة.

وفاز على حسب الله بمنصب الرئيس فى انتخابات اتحاد الريشة الطائرة التي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي. وحصد حسب الله 5 أصوات من إجمالي 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت، حيث تنافس الرئيس الأسبق على مقعد الرئاسة مع بطلة اللعبة هادية حسني والتي حصدت 4 أصوات ، وفاز في العضوية "وليد الكسار - منة الله طناني - أحمد شعبان - شهاب يحيى - محمد كمال - كريم شديد".