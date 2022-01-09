شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كريم السعيد نجم اليد: هوايتى الموسيقى وبحب عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب كريم السعيد قائد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الموسيقى.
بتدخل المطبخ؟
لأ مليش أى علاقة بالمطبخ.
إيه الأكلة التى تفضلها؟
بحب كل الأكل.
من نجمك المفضل؟
حبيب نور محمدوف نجم الـ mma .
من مطربك المفضل؟
عبد الحليم حافظ.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
دكتور فى الجامعة.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
عمرى ما أتمنيت أكون مثل أحد من نجوم السينما .
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.