شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كريم السعيد نجم اليد: هوايتى الموسيقى وبحب عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب كريم السعيد قائد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى السابق.

الموسيقى.

لأ مليش أى علاقة بالمطبخ.

بحب كل الأكل.

حبيب نور محمدوف نجم الـ mma .