شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مع خماسي الفريق إجراءات العزل المنزلي بعد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي خماسي الفريق "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبدالقادر" بالالتزام التام بالعزل المنزلي وتنفيذ بروتوكول العلاج والتعافي من فيروس كورونا الذى ضرب اللاعبين خلال الساعات الماضية، وناشد الجهاز الطبي للأهلي اللاعبين الخمسة بضرورة الحفاظ على أنفسهم خلال فترة الإصابة بالفيروس.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التى أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس، السبت. وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

وأوضح أبو عبلة أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائمة، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة. وكان الجهاز الطبي قد أشرف على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي أمس السبت قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران الأمس، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم، الأحد، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.