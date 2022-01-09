الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وعبد القادر بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التى أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت. وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.



وأوضح أبو عبلة أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائمة، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة. وكان الجهاز الطبي قد أشرف على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي أمس السبت قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.



وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران الأمس ، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.