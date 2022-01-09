شكرا لقرائتكم خبر عن رغم بند أولوية البيع ..كهربا سيد قراره في العودة للأهلي بعد الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويطير محمود عبد المنعم كهربا لتركيا لبدء فترة اعارته لنادي هاتاي التركي، بعد موافقة الأهلي على إعارته حتى نهاية الموسم مقابل 500 الف دولار، ومدد كهربا عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته.

ورغم وجود بند في العقد يمنح النادي التركي الحق في شراء كهربا نهائياً مقابل 3 ملايين دولار بعد انتهاء الإعارة، إلا أن كهربا أصر على وضع بند يمنحه الحق في قبول أو رفض الأمر، حيث أنه في حالة اتخاذ النادي التركي قراراً بشرائه يتم استطلاع رأي كهربا وقتها وفي حالة رفضه يعود للأهلي من جديد.

وعاد كهربا من لبنان خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات انتقاله لتركيا، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً، وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، وأعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.