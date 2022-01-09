شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر بطل المصارعة يعلن سرقة هاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض كرم جابر لاعب منتخب المصارعة السابق لسرقة هاتفه المحمول من السيارة خلال وجوده فى بنزينة منذ قليل. ونشر بطل المصارعة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "بعتزر للناس اللى بتكلمنى علي تليفونى ???? التليفون اتاخد منً العربيه وأنا ف البنزينه".

كرم جابر حقق إنجازاً غير مسبوق فى تاريخ الرياضة المصرية، ليحقق لمصر ميدالية ذهبية أولمبية بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948، حين حصد إبراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف لتمنحه اليونان المواطنة الشرفية والتمتع بكافة حقوق المواطن اليونانى تقديرا للإنجاز الذى حققه بالأولمبياد.

وفى الفترة الأخيرة اختفى كرم جابر عن الساحة الرياضية، واكتفى بتشجيع الأبطال المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ترك كرم جابر البطل الأولمبى المجال الرياضى واتجه للفن، حيث شارك فى عدة أعمال فنية، سواء أفلام أو مسلسلات، حيث ظهر فى مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، و"حملة فرعون"، و"ليلة هنا وسرور"، وغيرها من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى انشغاله بأعماله الخاصة حيث قام بافتتاح مجموعة من صالات التدريب الخاصة منذ قرابة العامين.