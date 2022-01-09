شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يستغل كأس الرابطة لاستكشاف لاعبي المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت محرم، مدرب المقاولون، أن الجهاز الفني بقيادة محمد عودة استقر على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال بطولة كأس رابطة الأندية المرتقبة، للوقوف على مستواهم، وأكد محرم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، متحدثاً عن مجموعة ذئاب الجبل في كأس الرابطة، أن كل الفرق أصبحت صعبة ولا يوجد فريق سهل فى الموسم الجاري.

ويصطدم المقاولون العرب بالبنك الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون في البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الاثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.