شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب عن تعارض الكان ومونديال الأندية: مصر أولا ومفاوضات مفتوحة مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، أن الأولوية للمنتخب الوطنى رغم تعارض مواعيد كأس الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية التى يستعد الفريق الأحمر للمشاركة فيها فى فبراير المقبل.

وقال الخطيب، فى تصريحات على هامش وجوده بالإمارات لتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى الخاصة بالنادى الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية لعام 2021، "هدفنا الطبيعى اللعب على البطولة ولكن لدينا أزمة تداخل مواعيد المنتخب فى أمم أفريقيا مع الأهلى فى كأس العالم للأندية لكن مصرأولاً .

وأضاف رئيس الأهلى، المشكلة ليست فى تضارب المواعيد، ولكن الأهلى سيخوض البطولة بعد غياب الدوليين لمدة شهر عن الفريق، والوقت غير كافٍ للتفكير التكتيكى معهم، واللاعبون لكى يدخلوا بطولة أفريقيا التفاعل النفسى والعضلى والبدنى يحملهم أعباءً نفسية كثيرة جداً وإخراجهم من هذا الأمر وإعدادهم لمونديال الأندية أمر صعب.

وعن التجديد لعلى معلول ظهير أيسر الفريق وبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر قال الخطيب، "على جدد عقده والكلام مفتوح مع موسيماني".

وجاء فوز الأهلى بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادى، التمويل الذاتي، باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات فى العمل المؤسسي.

وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية فى التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة فى العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها فى التفوق الرياضى للمؤسسة، وفوز النادى الأهلى بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وكان محمود الخطيب قد ألقى كلمة بالإنابة عن المكرمين فى الحفل قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.