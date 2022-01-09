شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توقيع لاعبى المنتخب على الكرة الرسمية لأمم أفريقيا فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد صباح اليوم، الأحد، اجتماع الوصول للاعبى منتخب مصر مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون، حيث وصلت بعثة الفراعنة إلى مدينة جاروا مساء أمس السبت.

وتسلم محمد صلاح، نجم منتخب مصر، شهادة من اللجنة المنظمة لتأكيد مشاركة منتخب مصر فى النسخة الحالية من البطولة، كما وقع لاعبو المنتخب على الكرة الرسمية الخاصة بالبطولة وكذلك على القمصان.





















يبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم افريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد اصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.