مجموعة مصر.. لاعب نيجيريا: جاهزون للفوز بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا أن "سوبر إيجلز" جاهزون للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق مساء اليوم الأحد في دولة الكاميرون.

وخلال تصريحات مع القناة الرسمية للاتحاد النيجيري لكرة القدم، قال موسى: "هذه البطولة عندما نفوز بها، سيكون لها تأثير كبير للغاية على بلدنا وعائلتنا أيضًا".

وتابع: "نحن جميعًا جاهزين ونعرف ما يمكننا القيام به، إذا بذلنا قصارى جهدنا فأنا أعلم أنه يمكننا الفوز بهذه البطولة".

وتابع موسى: "كانت جلسة تدريب اليوم جيدة وتكيفنا مع الأجواء يتحسن، نحن مستعدون للمباراة الأولى التي نلعبها".

وواصل: "أتحدث إلى اللاعبين بشكل مستمر ونعرف ما هو المهم بالنسبة لنا".

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا رفقة منتخبات مصر، السودان وغينيا بيساو.

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا سيستهل مباراته بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مصر يوم 11 يناير الجاري (الثلاثاء) في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.