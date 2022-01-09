فرمان جديد.. الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح لاستبدالها باسم لاعب سابق.. وميدو يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، مع مسؤولين كبار في الدولة من أجل إزالة اللافتة الخاصة به بنادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «محمد صلاح بلغ مسؤولين كبار في الدولة باستيائه من اللافتة التي حملت اسمه على إحدى حدائق نادي الزمالك».

أضاف: «محمد صلاح يرى أنه محبوب بالنسبة لجماهير مصر بالكامل، لذلك فكرة تصنيفه كزملكاوي وظهور اسمه على لافتة في إحدى الحدائق بالنادي أمر لا يرضيه».

وتابع: «هذا الحديث على مسؤوليتي، محمد صلاح خلال معسكر منتخب مصر الوطني، أبلغ المسؤولين بأن يطالبوا نادي الزمالك بإزالة اللافتة، وبالفعل تم التواصل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وتم إزالة اللافتة».

ميدو: محمد صلاح لا يريد أن يتم تصنيفه كأهلاوي أو زملكاوي

وواصل: «محمد صلاح لا يريد أن يصنف على كونه زملكاوي أو أهلاوي، فضلا عن الأمور التسويقية الخاصة به، فهو يأتي له إعلانات لمجرد استخدام اسمه بملايين».

وأتم حديثه قائلاً: «مسؤولو الزمالك لم يتواصلوا مع وكيل أعمال صلاح كي يرفعوا تلك اللافتة، وما تحدث به صلاح أمر طبيعي، فهو ليس لاعبا في نادي الزمالك، ولم يتواصل الزمالك قبل تعليق اللافتة مع صلاح أو وكيله وهذا الطبيعي».

وكانت إدارة الزمالك قد وضعت اسم عصام مرعي، مدير قطاع الناشئين بالنادي ونجم القلعة البيضاء السابق، بديلًا عن محمد صلاح بعد شهر واحد من إطلاق اسم الفرعون المصري على الحديقة، حيث تتواجد عدة منشآت داخل النادي تحمل أسماء نجومه، مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وطارق حامد ورضا عبدالعال.

كما وضع مجلس إدارة القلعة البيضاء سبق وأطلق أسماء كل من شيكابالا ورضا عبد العال على حدائق بالنادي.