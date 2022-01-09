شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعباً يظهرون مع الفراعنة للمرة الأولى فى أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر منافساته بكأس الأمم الأفريقية بعد غد الثلاثاء 11 يناير، حيث يلتقى مع نيجيريا، وفى المباراة الثانية أمام غينيا بيساو يوم 15 يناير، والمباراة الثالثة يوم 19 يناير أمام السودان.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

وتضم القائمة الحالية للفراعنة 17 لاعبًا يشاركون في أمم أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخهم، وهي مغامرة قوية من كيروش وهم :"محمد صبحي، محمود جاد ، أكرم توفيق، عمر كمال، محمود حمدي "الونش"، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ،عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور ، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، محمد شريف وعمر مرموش ومروان حمدي، محمد ابو جبل".