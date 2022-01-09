شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: هدفان للإسماعيلى من كأس الرابطة.. وسايكو إضافة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدرب العام للإسماعيلى، أن الفريق يسير بخطى ثابتة خلال التدريبات الجماعية فى ظل حالة الإصرار والالتزام لدى كافة أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن المستوى الفنى لكافة اللاعبين فى تطور وتقدم مستمر.

وأضاف خضر، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "بطولة كأس رابطة الأندية ستكون فرصة قوية من أجل إعطاء ومنح فرصة المشاركة لمعظم اللاعبين بجانب اندماج الصفقات الجديدة مع باقى عناصر الفريق".

وبسؤاله عن الجامبى سايكو كونتيه الوافد الجديد قال، "لاعب مميز ولديه إمكانات فنية وبدنية عالية وبالتأكيد سيكون إضافة كبيرة للفريق خاصة بعد ظهوره بشكل مميز منذ انضمامه للفريق".

واختتم خضر تصريحاته قائلا، "ننتظر الأشعة التى ستكشف موقف اللاعبين المصابين وموعد عودتهم لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتعرض ثنائى الفريق محمد صادق لشد فى العضلة الخلفية ومحمد فوزى لكدمه فى الركبة، بينما حصل أحمد مدبولى على راحة سلبية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى سيواجه سموحه مساء الخميس المقبل بالإسكندرية، فى بداية مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية.