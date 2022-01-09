شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة أسوان وراء إصابة شيكابالا بنزلة برد وعزله عن فريق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معزولاً عن باقى لاعبى الفريق، حيث لم يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية التى أقيمت يومى الجمعة والسبت، بسبب معاناته من أعراض "نزلة برد".

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن شيكابالا كان فى زيارة لمسقط رأسه فى أسوان قبل عودة استئناف التدريبات الجماعية، ثم شعر اللاعب بأعراض نزلة البرد، الأمر الذى أدى لعزله بعيدًا عن باقى زملائه بالفريق تخوفًا من أن يكون مصابًا بفيرس كورونا.

ومن المنتظر يخضع الفهد الأسمر لمسحة أضافية خلال الساعات المقبلة لتحديد لها إصابته بفيرس كورونا من عدمه، وذلك قبل السماح له بالعودة للتدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجارى.