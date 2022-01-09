شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة آسيا تؤجل البطولة العربية للملاكمة لـ يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تأجيل البطولة العربية للناشئين التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأولمبى فبراير المقبل إلى يونيو المقبل بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا المقرر انطلاقها بالإمارات 27 فبراير.

وقال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365، إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.

كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن اختيار قوام منتخب مصر المشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر المحدد لها شهر يونيو المقبل من خلال بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق المستحدثة.

وقال محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة المركز الأوليمبى بالمعادى، سوف يستضيف بطولة الجمهورية للمناطق المستحدثة والمحدد لها الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل، وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه البطولة ستحدد قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.