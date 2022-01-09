شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى وحازم إمام يلحقان ببعثة المنتخب فى الكاميرون بعد الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا التى تنطلق اليوم.

وسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الكاميرون مع منتخب مصر أمس كرئيس للبعثة ويرافقه اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية.

ويبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم افريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.