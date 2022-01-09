شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينافس غانا وكوت ديفوار على تسجيل رقم تاريخى بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية فى تاريخ البطولة.

ويتأهب منتخب مصر بقيادة كيروش إلى تحقيق رقم مميز وتاريخي حال بلوغ دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية المقبلة ليصل الفراعنة الى المواجهة رقم 100 في تاريخ البطولة كأول المنتخبات التي تصل الى هذا الرقم وهو الأمر الذي يتنافس عليه منتخبي غانا وكوت ديفوار هما الأخرين بنفس الرقم، حيث شاركوا جميعاً في 95 مباراة.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا حدثا تاريخيا بتواجد 7 منتخبات عربية للمرة الأولى، وهى مصر، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، جزر القمر وموريتانيا، بعد مشاركة 5 منتخبات فى النسخة الأخيرة عام 2019 فى مصر.

حفلت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخها الطويل بالعديد من الأرقام القياسية التي سجلها اللاعبين والمنتخبات الكبرى في القارة السمراء خلال 32 نسخة سابقة من البطولة.

حصل منتخب مصر على لقب الفراعنة نسبة إلى الحضارة المصرية الشاهدة على عراقة التاريخ المصري، ويستعرض الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن الفراعنة: