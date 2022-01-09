شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبى المنتخب فى الكاميرون: "اللى هيشيل الكمامة هيخرج بره المعسكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى فندق إقامة الفراعنة بمدينة جاروا الكاميرونية خوفا من تسلل فيروس كورونا إلى أفراد البعثة قبل مباراة نيجيريا الثلاثاء المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى البطولة.

وقال مراسل أون تايم سبورت لبرنامج "صباح أون تايم"، إن كيروش طلب تشديد الإجراءات الاحترازية فى الكاميرون، لدرجة أنه لاحظ أحد أفراد البعثة المصرية بدون كمامة، فقال له غاضبا: "لو شوفتك تانى من غير كمامة هتخرج بره المعسكر.. والكلام للجميع".

ويبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم افريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.