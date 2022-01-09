شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى سوبر كرة السلة بعد الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ نادى الاتحاد السكندرى بصدارة ترتيب دورى سوبر السلة، رغم الخسارة في الجولة الثامنة من الدور الأول لترتيب المراكز من الأول الى الثامن بدورى سوبر كرة السلة رجال.

ويتصدر الاتحاد الجدول برصيد 14 نقطة، ويليه الاتصالات بنفس عدد النقاط، بفارق الأهداف، بعدما فاز كل منهما في 6 مباريات وخسر فى اثنتين، وفى المركز الثالث يأتي الأهلى بنفس الرصيد من النقاط ومرات الفوز والخسارة .

ويحل الجزيرة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة ، و سبورتنج خامسا برصيد 11 نقطة ، وجاء مصر للتأمين في المركز السادس برصيد 11 نقطة ، ثم الزمالك و سموحة برصيد 10 و 9 نقاط على الترتيب

كانت مباريات الولة الثامنة قد شهدت فوز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85/71 ، و فوز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 79/82 ، وفاز الاتحاد على الاتصالات 80/75 ، و تغلب الاتصالات على سموحة 80/67 .