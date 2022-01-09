شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على رحيل ناصر منسى ومفاوضات مستمرة لمقايضاته بمهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى بيراميدز، على رحيل ناصر منسى مهاجم فريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما حصلت إدارة الكرة بالنادى على الضوء الأخضر برحيل اللاعب من الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى.

وتستمر مفاوضات مسئولى بيراميدز مع نظرائهم فى طلائع الجيش من أجل حسم صفقة مقايضة ناصر منسى بمهند لاشين لاعب وسط الطلائع، مع ضم الأخير للاعب أخر أو الحصول على مقابل مادى.

ولم يعتمد إيهاب جلال على ناصر منسى منذ بداية الموسم، الأمر الذى سيعجل برحيل اللاعب الذى يبحث عن العودة للمشاركة ويفضل العودة لصفوف الطلائع التى شهدت فترة تألقه.

فى سياق أخر، يرى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه لم يتسبب في فقدان الأهلي لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لا يمكن تحميل لاعب واحد مسئولية خسارة الفريق لبطولة.

وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": الأهلي لم يفقد أفريقيا بسببي ولا مرة، لا يمكن أن يخسر فريق بطولة بسبب لاعب واحد أو يفوز ببطولة بسبب لاعب واحد هذا غير موجود في كرة القدم، وأحترم الزمالك طول عمري منذ أن كنت في الأهلي، ولكن حتى خلال فترة مارتن يول حدثت مشاكل في تجديد تعاقدي ومرتضى منصور كلم والدي، ولكن صعب أن ألعب للزمالك، رحلت عن الأهلي ولكن لن أستفز الجماهيري بالانتقال إلى المنافس.

وأضاف: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي عكّر صفو العلاقة بيني وبين الجماهير والنادي، لدينا بعض الأمور المغلوطة، إذا كان لاعب عقده ينتهي مع ناديه وقرر الرحيل، هل هذا مبرر ليتعرض للهجوم، والمقابل المادي أمر أساسي في التفاوض لتجديد أي عقد، ولكن في مصر لدينا خجل من هذه النقطة، والمفاوضات في أي نادي تتأخر بسبب "الفلوس"، والكلمة في الأهلي عقد.

وتابع: مسيرتي الاحترافية مع بيراميدز تسير بشكل جيد، بقيت عامين دون مشاركة في الأهلي، وسعيد حاليا مع بيراميدز، العلاقة بيني وبين المهدي سليمان كانت متوترة جدا الموسم الماضي وزعلت منه، ولكن الآن علاقتنا جيدة.

وأضاف: الحديث عن وضعي شرط للعب أساسيا مع بيراميدز هو أمر ساذج، الموسم الماضي أروا بارينا منح الفرصة للشناوي على حسابي، والموسم الحالي المهدي لعب على حسابي و"مفيش حاجة كده في الكورة".