شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لانطلاق منافسات فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ضمن 24 منتخبا مشاركين فى النسخة الجارية.

جدول مباريات مصر فى امم افريقيا

ووفقا لجدول مباريات مصر فى البطولة فمن المقرر أن تكون مباريات مصر كالتالى..

مصر ونيجيريا يوم 11 يناير ملعب رومدى أدحيا

مصر وغينيا بيساو يوم 15 يناير ملعب رومدى أدحيا

مصر والسودان يوم 19 يناير ملعب أحمدو أهيدجو.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، 26 لاعبا فى قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، و فى الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفى الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.