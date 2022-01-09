شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل مفاوضاته لإنهاء أزمة المديونيات بشكل ودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع أصحاب المديونيات المستحقة على القلعة البيضاء، سواء لاعبين سابقين أو مدربين، لإنهاء كافة تلك الأزمات بشكل ودى، والتوصل لاتفاق بين الطرفين على جدولة المستحقات مع تخفيضها، حتى يتمكن الزمالك من انهاء كافة أزماته المالية في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن هناك لاعبين ومدربين سابقين أبدوا مرونة في التفاوض حول جدولة الديون المستحقة والتنازل عن أجزاء لصالح القلعة البيضاء، وكذلك التنازل عن الشكاوى المقدمة ضد النادى في الاتحاد الدولى لكرة القدم والمحكمة الرياضية.

ووقع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للزمالك، عقود تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، وتم الاتفاق بين المدرب ومجلس إدارة القلعة البيضاء على جدولة تلك المستحقات، ونجح إدارة الزمالك فى التوصل لاتفاق مع جروس على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، على مدار عام كامل، وتم توقيع عقد التسوية مع المدرب السويسرى لتنتهى أزمة مديونياته المتأخرة.

كما وافق الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالى، على جدولة مديونياته لدى القلعة البيضاء والتنازل عن الشكوى التى قدمها ضد النادى وحصل من خلالها على حكم بتغريم الزمالك 650 ألف دولار، وفتح أمير مرتضى خط مفاوضات مع فرجانى ساسى الذى أبدى مرونة فى التوصل لحل ودى فى تلك الأزمة، وجدولة المستحقات المتأخرة، كما فتح المشرف على الكرة مفاوضات مع عدد ممن يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة من أجل التوصل لحل ودى وجدولة تلك الديون.