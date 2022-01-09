شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير محمد فوزى من حماية عرين الإسماعيلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم الأشعة مصير محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلى من مباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، حيث تعرض الحارس لكدمة فى الركبة استدعت خروجه من تدريبات الدراويش بفرمان من الجهاز الطبي على أن يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته.

فى سياق آخر، قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، اعتبارا من يوم 12 يناير الجارى ولمدة خمسة أيام.

يأتى ذلك ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة سموحه والأهلى ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية التى تضم أندية الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.